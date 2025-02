Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils klar

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils länger klar. Weitgehend trocken. In der Nacht vor allem im Süden örtlich Nebel oder Hochnebel bei plus 1 bis minus 4 Grad. Auch morgen teils Wolken, teils Sonnenschein. Ab Dienstag mehr Wolken und stellenweise auch Regen oder Schnee - örtlich Glättegefahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 15:00 Uhr