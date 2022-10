Das Wetter in Bayern: teils bewölkt, teils freundlich bei maximal 12 bis 16 Grad

Nachrichtenarchiv - 03.10.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Teilen Oberbayerns und Schwabens warnt der Deutsche Wetterdienst noch bis zum Mittag vor anhaltenden und kräftigen Regenfällen. In den Staulagen der Allgäuer Alpen können es bis zu hundert Liter pro Quadratmeter sein. Ansonsten wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Im Laufe des Tages südlich der Donau teils länger sonnig. Höchsttemperaturen zwischen 12 und 16 Grad. In der kommenden Nacht Werte um 4 Grad. In den kommenden Tagen nach Auflösung von Nebelfeldern oft recht freundlich bei maximal 15 und 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2022 06:00 Uhr