Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt teils freundlich bei 4 bis 10 Grad

Nachrichtenarchiv - 14.12.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Nebel oft bewölkt oder trüb mit kurzen sonnigen Abschnitten. In Alpennähe und im höheren Bayerischen Wald Sonnenschein bei 4 bis 10 Grad. In der Nacht meist bewölkt, in Unterfranken Regen bei Werten um 1 Grad. Morgen überwiegend bewölkt oder trüb. Mittwoch und Donnerstag vor allem in Nord- und Ostbayern wenig Änderung - in höheren Lagen und in Alpennähe sonnige Abschnitte. 2 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2020 10:00 Uhr