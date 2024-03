Das Wetter in Bayern: teils bewölkt, teils freundlich bei 12 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst bewölkt oder neblig, später von Südwesten her freundlicher mit sonnigen Abschnitten bei maximal 12 bis 17 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 6 Grad. Morgen wechselhaft mit einzelnen Schauern. Am Samstag überwiegend bewölkt und zeitweise Regen. Am Sonntag wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Höchstwerte 8 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 06:00 Uhr