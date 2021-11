Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich, 5 bis 9 Grad

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vor allem im Süden sonnige Abschnitte, sonst meist bewölkt oder trüb. Im nördlichen Franken vorübergehend etwas Sprühregen. Höchstwerte 5 bis 9 Grad. In der Nacht Abkühlung plus 3 bis minus 7 Grad. Morgen nach zögernder Nebelauflösung häufig Sonne. Mittwoch und Donnerstag teils länger trüb, teils freundlich. Höchstwerte 4 bis 14 Grad. Tiefstwerte plus 3 bis minus 3 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 16:00 Uhr