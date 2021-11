Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich, 5 bis 9 Grad

Nach Messerangriff auf Zehnjährigen: Verdächtiger in Psychiatrie

München: Nach dem Messerangriff auf einen Zehnjährigen in der Münchner Innenstadt ist der Tatverdächtige in die Psychiatrie gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, erließ der Ermittlungsrichter einen Unterbringungsbefehl gegen den 57-Jährigen. Der Mann soll den Buben am Samstagabend in einem Bekleidungsgeschäft mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Der Zehnjährige wurde am Hals und an der Schulter verletzt. Zeugen leisteten dem Kind Erste Hilfe, während andere Kunden den Angreifer überwältigten. Das Tatmotiv ist bisher noch unklar.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.11.2021 13:45 Uhr