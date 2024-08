Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich; 23 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. An den Alpen und im Bayerischen Wald vereinzelt Schauer. Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad. In der Nacht teilweise bewölkt, örtlich nass. Tiefstwerte um 16 Grad. Morgen vor allem an den Alpen viele Wolken, ansonsten scheint die Sonne. Am Donnerstag und Freitag meist freundlich. 27 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 06:00 Uhr