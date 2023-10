Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils freundlich, teils wolkig und weitgehend trocken. Höchstwerte 15 bis 19 Grad. Kommende Nacht vielerorts klar; zum Morgen hin Nebelfelder. Tiefstwerte 8 bis 3 Grad. Bis Sonntag in der Früh teils zäher Nebel, dann sonnig bei Höchstwerten von 16 bis 23 Grad.

