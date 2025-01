Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich

Das Wetter in Bayern: Heute teils stark bewölkt, teils freundlich, im Süden auch länger Sonnenschein. In Unterfranken kann es regnen. 6 bis 16 Grad. In der Nacht in Franken und Schwaben bewölkt und regnerisch, sonst meist trocken bei plus 6 bis minus 3 Grad. Am Sonntag und Montag überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen. Am Dienstag ähnlich, aber windiger. Höchstwerte 3 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2025 06:00 Uhr