Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts bewölkt. Sonnige Abschnitte vor allem im Mittelgebirgsraum und in den Alpen. Am Abend am westlichen Alpenrand vereinzelt Regen. Höchstwerte 11 bis 19 Grad. Morgen und am Donnerstag überwiegend sonnig bei 14 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 16:00 Uhr