Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils auch sonnig, vereinzelt Schauer

Das Wetter in Bayern: Heute mal mehr, mal weniger bewölkt, vor allem im Süden sonnige Abschnitte. Örtlich aber auch Schauer. Nachmittagstemperaturen zwischen 16 und 21 Grad. Morgen ähnlich. Am Montag viele Wolken und gebietsweise nass. An den Temperaturen ändert sich wenig.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 04.05.2024 05:00 Uhr