Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt oder trüb, teils freundlich, 5 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute Wolken und zum Teil auch Sprühregen, nur an den Alpen und in Unterfranken freundlicher, 5 bis 11 Grad. Nachts teils klar, teils neblig, Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen zeitweise Regen, ab dem frühen Nachmittag im Norden trocken. Die weiteren Aussichten: Am Freitag wechselhaft. Am Samstag südlich der Donau überwiegend sonnig, sonst trüb, 4 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2024 10:00 Uhr