Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt mit Schauern, teils freundlich

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils bewölkt, teils Sonnenschein bei Höchstwerten von 21 bis 27 Grad. Vereinzelt kann es Schauer und Gewitter geben. Mitunter sehr lebhafter Wind. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten um 15 Grad. Die Aussichten: Morgen und auch am Dienstag und Mittwoch überwiegend bewölkt und zeitweise Regen, deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 12:00 Uhr