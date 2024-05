Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt mit Regen, teils freundlich

Das Wetter in Bayern: Von den Alpen bis nach Niederbayern noch sonnige Abschnitte. In Franken hingegen gebietsweise etwas Regen, später auch vereinzelt in Schwaben und der Oberpfalz; örtlich Gewitter. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. In der Nacht vor allem in Richtung Bodensee nass. Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen unbeständig mit Regenfällen, die am Freitag und Samstag auch lang und ergiebig sein können. Mit 11 bis 20 Grad etwas kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.05.2024 14:45 Uhr