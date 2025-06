Das Wetter in Bayern: teils Auflockerungen, teils kräftige Schauer bei 20 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Vorübergehend trocken bei 20 bis 26 Grad. Später von Südwesten wieder Schauer und teils kräftige Gewitter. In der kommenden Nacht bewölkt und örtlich Schauer bei Tiefstwerten zwischen 20 und 15 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig und besonders in Franken gebietsweise schauerartiger Regen. Auch Donnerstag und Freitag unbeständig. Temperaturen bei maximal 17 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2025 12:00 Uhr