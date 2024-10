Das Wetter in Bayern: tagsüber wolkigSüden Regen, Abkühlung auf 9 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute und morgen tagsüber viele Wolken, am Alpenrand Regen. Am Sonntag oft erst neblig, dann Sonnenschein. Höchstwerte 8 bis 15 Grad, am Sonntag etwas wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.10.2024 03:00 Uhr