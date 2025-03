Das Wetter in Bayern: Tagsüber wieder viel Sonne und mild

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar. An Donau und Isar kann sich Nebel bilden. In den Tälern bis minus 4 Grad. Tagsüber und am Wochenende meist sonnig und trocken. Am Samstag Nachmittag im Süden erste Wolken. Es bleibt mild, bei 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2025 20:00 Uhr