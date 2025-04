Das Wetter in Bayern: tagsüber wieder sonnig und sommerlich warm

Das Wetter in Bayern: In der Früh kann sich hier und da Nebel bilden. Anschließend setzt sich schnell die Sonne durch, und es wird wieder sommerlich warm. So geht es auch am Maifeiertag weiter, bevor sich ab Freitagnachmittag Schauer und Gewitter bilden können, vor allem im Norden Frankens. Die Höchsttemperaturen reichen in den nächsten Tagen von 21 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 02:00 Uhr