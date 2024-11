Das Wetter in Bayern: Tagsüber teils neblig, teils sonnig

Das Wetter in Bayern: Die Nacht wird in den Niederungen zunehmend neblig bei Temperaturen zwischen 7 und 1 Grad. Tagsüber sowie Donnerstag und Freitag gibt es zähen Nebel in den Niederungen und viel Sonne in den Bergen. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2024 00:00 Uhr