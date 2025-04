Das Wetter in Bayern: Tagsüber teils bewölkt, teils sonnig bei 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: teils klar, teils bewölkt und meist trocken, nur an den Alpen vereinzelt Regen. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 8 bis 3 Grad. Tagsüber mehr Wolken als Sonne, nur im Südosten auch länger sonnig. Ab dem Nachmittag besonders im Süden und im Westen Frankens Schauer und Gewitter. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. Am Donnerstag und Freitag überwiegend bewölkt mit teils kräftigen Regenfällen, kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2025 01:00 Uhr