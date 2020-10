Das Wetter in Bayern: Tagsüber regnerisch - an den Alpen freundlicher

Steinmeier verurteilt "Akt abscheulicher Gewalt" in Nizza

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat den heutigen Anschlag von Nizza als "Akt abscheulicher Gewalt" verurteilt. Steinmeier sagte, der Gewalt und den offenbar islamistischen Motiven müsse mit aller Entschiedenheit entgegengetreten werden. Deutschland stehe in diesem Kampf und in dieser Anstrengung "fest an der Seite Frankreichs", betonte der Bundespräsident. In Nizza hatte ein 21-jähriger Tunesier in einer Kirche drei Menschen mit einem Messer getötet. Frankreichs Präsident Macron sprach von einem "islamistischen Terroranschlag". Zuvor hatte es in mehreren muslimischen Ländern massive Proteste und Drohungen gegen Frankreich gegeben. Grund dafür waren Macrons jüngste Äußerungen zu den umstrittenen Mohammed-Karikaturen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2020 22:00 Uhr