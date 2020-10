Nachrichtenarchiv - 08.10.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht kaum noch Schauer. Tiefstwerte 9 bis 6 Grad. Tagsüber in Nordbayern gebietsweise Regen, im Süden freundlicher und vor allem in Alpennähe längere sonnige Abschnitte. Am Samstag in ganz Bayern unbeständig mit Regen. Höchstwerte 11 bis 19 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.10.2020 01:00 Uhr