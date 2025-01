Das Wetter in Bayern: Stellenweise Regen, ab Mittag freundlicher. 4 bis 10 Grad.

Das Wetter in Bayern: Stellenweise leichter Regen, in den Hochlagen Schnee. Ab Mittag von Westen trocken und freundlicher bei 4 bis 10 Grad. Im Laufe der Nacht vor allem in Franken gebietsweise Regen. Tiefstwerte bis minus 2 Grad. Morgen gebietsweise Regen, nur im Südosten freundliche Abschnitte. 6 bis 12, an den Alpen mit Föhn bis 16 Grad. Am Dienstag und Mittwoch wechselhaft und windig bei 4 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 11:00 Uhr