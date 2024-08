Das Wetter in Bayern: stellenweise noch sonnig, später Gewittergefahr

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Osten noch länger freundlich bei höchstens 22 bis 31 Grad, sonst zunehmend bewölkt und regnerisch. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Teile Nordbayerns vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel. In der Nacht vielerorts Gewitter mit Regen bei 19 bis 15 Grad. Die Aussichten: Morgen bewölkt, mit Schauern und Gewittern, am Wochenende etwas freundlicher. 20 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 15:00 Uhr