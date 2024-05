Das Wetter in Bayern: Starkregen vor allem im Süden und Westen

Das Wetter in Bayern: Es gilt weiterhin die Warnung vor heftigen Regenfällen im Süden und Westen. Auch im Rest des Freistaats oft nass, in den Mittelgebirgen Gewitter möglich. 10 bis 19 Grad. In der Nacht weitere Regenfälle, gebietsweise sehr ergiebig. Hochwassergefahr. Tiefstwerte um 10 Grad. Am Wochenende ebenfalls regnerisch. Am Montag zumindest im Norden meist trocken und teilweise auch sonnig. 14 bis 21 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.05.2024 11:45 Uhr