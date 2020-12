Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: am Abend und in der Nacht stark bewölkt, vereinzelt etwas Regen bei Tiefstwerten zwischen +4 und -1 Grad. Auch morgen viele Wolken aber kaum mehr Regen. Zu Wochenbeginn scheint in höheren Lagen dann länger die Sonne. Es wird etwas milder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2020 19:00 Uhr