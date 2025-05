Das Wetter in Bayern: stark bewölkt und regnerisch bei 12 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist stark bewölkt und es fällt zeitweise Regen bei Höchstwerten von 12 bis 19 Grad. Später lockert es im Westen auf, einzelne Schauern und Gewitter sind aber möglich. Dazu weht lebhafter bis böiger Wind. In der Nacht kühlt es ab auf 13 bis 9 Grad. Morgen gebietsweise Schauer. Im Norden wird es freundlicher. Am Dienstag Wolken, sonnige Abschnitte und vereinzelt Regen.

