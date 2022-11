Nachrichtenarchiv - 16.11.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und zeitweise Regen. Am Nachmittag und Abends von Westen her Auflockerungen. Höchstwerte zwischen 6 und 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen, am Freitag und Samstag oft bewölkt und regnerisch. Tageshöchstwerte erst zwischen 6 und 13 Grad, am Samstag nur noch 1 bis 9 Grad. Nachts Frost möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2022 10:00 Uhr