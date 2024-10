Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und regnerisch

Das Wetter in Bayern: In der Nacht fällt viel Regen, in Schwaben und Mittelfranken regnet es besonders kräftig. Die Tiefstwerte liegen zwischen sieben und zwölf Grad. Morgen und auch am Donnerstag und Freitag ist es oft stark bewölkt und immer wieder regnet es. Die Temperaturen steigen höchstens auf 15 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2024 19:15 Uhr