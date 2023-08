Das Wetter in Bayern: stark bewölkt und oft Regen bei 12 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag stark bewölkt und häufig Regen, nur in Unterfranken meist trocken. Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor Dauerregen und Starkregen im südlichen Schwaben und in Oberbayern gilt weiter. Höchstwerte zwischen 12 und 19 Grad. Kommende Nacht weiter regnerisch bei Werten um 11 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag Morgen wenig Änderung, am Mittwoch auch noch Schauer bei 16 bis 22 Grad. Am Donnerstag wieder freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 12:00 Uhr