Meldungsarchiv - 08.04.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt bis trüb und gebietsweise Regen bei maximal 11 Grad. In der Nacht in Alpennähe weiterhin bewölkt und vereinzelt Regen. Sonst meist trocken, Abkühlung auf 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Südosten anfangs noch Regen möglich; sonst wechselnd bewölkt, vor allem am Nachmittag sonnige Abschnitte. Am Ostermontag überwiegend sonnig. Am Dienstag wechselhaft mit Schauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2023 12:00 Uhr