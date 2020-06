Das Wetter in Bayern: stark bewölkt und gebietsweise Regen

In Houston läuft Trauerfeier für George Floyd

Houston: In der texanischen Metropole hat die Trauerfeier für den infolge Polizeigewalt gestorbenen Schwarzen George Floyd begonnen. Angehörige, Freunde und Politiker sind geladen. Der vermutlich nächste Präsidentschaftskandidat der oppositionellen Demokraten, Biden, will laut Medienberichten per Videoübertragung zur Trauergemeinde sprechen. Biden hatte gestern über eine Stunde lang mit der Familie Floyds gesprochen und dabei sein tiefes Mitgefühl ausgedrückt. In der Diskussion über Konsequezen aus Floyds Tod lehnte er jedoch drastische Kürzungen bei der Polizei ab. Stattdessen verlangte er von den Beamten - so wörtlich - "grundlegende Standards von Anstand und Ehrenhaftigkeit". In der US-Politik tobt seit Floyds Tod ein heftiger Streit über Rassismus - insbesondere bei der Polizei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.06.2020 18:45 Uhr