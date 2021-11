Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und etwas Schnee bei bis zu 2 Grad

Nachrichtenarchiv - 28.11.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute ist es stark bewölkt. Am Alpenrand fällt häufig Schnee, besonders am Vormittag. Sonst länger trocken bei einzelnen Schneeschauern, Höchstwerte 0 bis plus 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Montag weiter unbeständig mit böigem Westwind. Am Dienstag erst Schnee, dann Regen und Wind. Am Mittwoch wechselhaft und milder bei bis zu 8 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.11.2021 06:00 Uhr