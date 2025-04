Das Wetter in Bayern: stark bewölkt, später Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt Regen. Später gibt es öfter Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. In der Nacht einzelne Schauer oder Gewitter, Abkühlung auf 9 bis 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Dienstag teils freundlich, teils Schauer und Gewitter, am ehesten in Franken und in Alpennähe. Am Mittwoch wechselhaft. Höchstwerte bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2025 13:00 Uhr