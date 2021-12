Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt oder neblig-trüb, 4 bis 8 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.12.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt oder neblig-trüb, vereinzelt etwas Sprühregen. Später am Tag an den Alpen auch freundlicher. Höchstwerte 4 bis 8 Grad, Tiefstwerte in der Nacht um 2 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Weitgehend trocken, in den Alpen teils länger sonnig, sonst weiterhin stark bewölkt oder trüb. Ab Freitag allmählich freundlicher. Höchstwerte 2 bis 8, nächtliche Tiefstwerte 5 bis minus 3 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2021 07:00 Uhr