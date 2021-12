Das Wetter in Bayern: stark bewölkt, Höchstwerte 4 bis 8 Grad

Lauterbach sieht langsame Stabilisierung der Corona-Lage

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sich verhalten positiv über die Entwicklung bei der Corona-Pandemie geäußert. Die Lage stabilisiere sich langsam, den Rückgang bei den Fallzahlen bezeichnete der SPD-Politiker als "echt". Laut Robert Koch-Institut ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 389 gesunken, vor einer Woche hatten die Wissenschaftler den Wert noch mit knapp 442 angegeben. Lauterbach unterstrich aber, dass der Trend nicht durch das Weihnachtsfest gefährdet werden dürfe, denn es gebe immer noch zu viele Neuinfektionen. - In mehreren Bundesländern startet in dieser Woche die Impfkampagne für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. In Nordrhein-Westfalen soll es schon heute erste Impfungen in Arztpraxen gebe. In Bayern geht es am Mittwoch los - vorausgesetzt, die benötigten Impfdosen kommen rechtzeitig an.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.12.2021 12:15 Uhr