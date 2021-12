Das Wetter in Bayern: stark bewölkt, Höchstwerte 4 bis 8 Grad

Nachrichtenarchiv - 13.12.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend stark bewölkt und örtlich leichter Regen. Höchstwerte 4 bis 8 Grad. In der Nacht nur westlich des Inns länger klar; sonst bewölkt, örtlich Nebel. Abkühlung auf Plus 4 bis Minus 4 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Meist stark bewölkt oder neblig-trüb; morgen in Nord- und Ostbayern vereinzelt etwas Regen. Nur in den Alpen Sonne. Höchstwerte 2 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2021 16:00 Uhr