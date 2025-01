Das Wetter in Bayern: stark bewölkt bis trüb, örtlich Schnee oder Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag ist es stark bewölkt bis trüb. Hier und da kann es regnen oder schneien und glatt werden - vor allen in Alpennähe. Die Temperaturen steigen höchstens auf 5 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf +1 bis -5 Grad. Morgen und übermorgen wird es weitgehend trocken. In den Niederungen bleibt es teils länger trüb durch Nebel und Hochnebel, teils wird es freundlich. In höheren Lagen kann es sonnig werden. Die Höchstwerte reichen von -1 bis +8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2025 15:00 Uhr