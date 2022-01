Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt bei maximal sieben Grad

Nachrichtenarchiv - 23.01.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Es ist stark bewölkt mit vereinzeltem Sprühregen oder Schnee bei maximal 1 bis 7 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneefall und Schneeverwehungen in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen. Am Bodensee und am westlichen Alpenrand wird es am Nachmittag freundlicher. Die weiteren Aussichten: Trocken, aber oft bewölkt. Zum Nachmittag hin jeweils sonnige Abschnitte bei maximal sieben Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2022 09:00 Uhr