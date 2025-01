Das Wetter in Bayern: später Regen oder Schnee, bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden noch ab und zu sonnig, sonst bewölkt, von Franken her ziehen Regen und Schnee auf. Höchstwerte zwischen 2 und 10 Grad. In der Nacht vielerorts Schnee bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Morgen und am Samstag spürbar kälter, mit mehr Wolken als Sonne. Am Sonntag wieder milder, mit Schnee und Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 10:00 Uhr