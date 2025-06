Das Wetter in Bayern: Sonning und warm

Das Wetter in Bayern: Am Abend bleibt es sonnig und warm , in der Nacht vereinzelt Wolken, sonst klar und trocken bei 19 bis 10 Grad. Morgen ebenfalls viel Sonne bei 28 bis 35 Grad, am Nachmittag am Alpenrand und in Schwaben erste Hitzegewitter, am Sonntag überall Unwettergefahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2025 18:00 Uhr