Das Wetter in Bayern: Sonnige Abschnitte, 4 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, südlich der Donau öfter sonnig und an den Alpen föhnig. Höchstwerte 4 bis 11 Grad. Morgen ähnlich, in Unterfranken ist Regen möglich – bei maximal 7 bis 15 Grad. Sonntag maximal noch 12 Grad, bewölkt und gebietsweise Regen, nur im Südosten sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2025 11:00 Uhr