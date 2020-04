Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig zwischen 13 und 20 Grad, nur an den Alpen wenige Wolken mit gelegentlichen Schauern. Lebhafter, teils böiger Wind. Nachts meist klar bei Tiefstwerten um 5 Grad. In den kommenden Tagen sonnig und trocken bei Höchstwerten von 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 07:00 Uhr