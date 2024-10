Das Wetter in Bayern: sonnig und windig, in Unterfranken auch Regen, 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig und windig bei Höchstwerten von 16 bis 22 Grad. In Franken ziehen später Wolken auf und in Unterfranken kann es regnen. In der Nacht Schauer bei Tiefstwerten um 13 Grad. Morgen stürmisch und regnerisch, ab Freitag allmählich wieder freundlicher. Tageshöchstwerte 9 bis 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2024 09:45 Uhr