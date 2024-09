Das Wetter in Bayern: Sonnig und windig bei 18 bis 24 Grad.

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, an den Bergen einzelne Schauer möglich. Sehr windig mit starken Böen. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. In der klaren Nacht Tiefstwerte um die 9 Grad. Die Aussichten bis Sonntag Unverändert bei Höchstwerten von 20 bis 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2024 11:45 Uhr