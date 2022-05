Das Wetter in Bayern: sonnig und warm, teils lebhafter Wind

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei Höchstwerten von 25 bis 30 Grad. Teils lebhafter Wind, vor allem im nördlichen Franken. In der Nacht zunehmend klar bei Tiefstwerten zwischen 16 und 9 Grad. Morgen Sonne und Wolken, später auch Schauer und Gewitter. Am Freitag im Norden freundlich, im Süden wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Am Samstag überall sonnig mit einzelnen Gewittern an den Alpen. Weiter sommerlich warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2022 16:00 Uhr