Das Wetter in Bayern: sonnig und warm, später Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Bei 23 bis 29 Grad teils bewölkt, teils länger sonnig. Zum Abend Schauer- und Gewitterneigung. In der Nacht teils noch letzte Schauer und Gewitter, sonst zunehmend klar bei Tiefstwerten von 12 bis 6 Grad. Bis Freitag neben Frühnebel und einigen lockeren Wolkenfeldern oft sonnig, aber kühler bei Höchstwerten von 16 bis 21 Grad. In den Nächten Temperaturrückgang auf 10 bis 3 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 15:00 Uhr