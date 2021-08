Nachrichtenarchiv - 21.08.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 24 bis 27 Grad. In der Nacht mehr und mehr Wolken, in Franken später Gewitter, Tiefstwerte um 15 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen bewölkt und gewittriger Regen bei Höchstwerten von 20 bis 22 Grad . Am Montag wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern und etwas kühler.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.08.2021 13:15 Uhr