Das Wetter in Bayern: Sonnig und warm - aber auch zunehmend gewittrig

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bis stark bewölkt, Sonne besonders im Süden. In Franken Regenschauer. Höchstwerte 19 bis 29 Grad. Am späten Nachmittag und Abend von Südwesten zunehmende Neigung für kräftige Schauer und Gewitter mit der Gefahr von Hagel und orkanartigen Böen. In der Nacht regnerisch bei 16 bis 11 Grad. Morgen mehr Wolken als Sonne und Regenschauer. Bis Samstag unbeständig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2025 15:00 Uhr