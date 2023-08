Das Wetter in Bayern: sonnig und warm

Das Wetter in Bayern: Bis in den Abend hinein sonnig bei 26 bis 30 Grad. In der Nacht klar oder nur leicht bewölkt, zum Morgen hin in Unterfranken leichte Schauer- und Gewitterneigung. Morgen und auch Sonntag und Montag viel Sonne - dann aber auch mit örtlichen Gewittern. Es bleibt heiß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2023 15:00 Uhr